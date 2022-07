Pruzzo: “Clausola Dybala? Non è cosa da poco: se la Roma l’ha accettata…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così dell'acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma: "La clausola su Dybala 20 milioni più lo stipendio non è cosa da poco. Per me nonostante tutto, lui rimane il meglio che potevi prendere, quindi se il club ha dovuto accettare qualche situazione credo che siano dettagli in questo momento. Ci sono tutte le condizioni per partire bene, poi si vedrà".