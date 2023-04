Pruzzo: “Dybala fa un altro sport. Smalling muro, brava la Roma a tenerlo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del passaggio del turno in Europa League ottenuto ieri dalla Roma: “Serata perfetta, vittoria meritata contro un avversario scorbutico. Dybala è di un altro pianeta e per fortuna ce l'ha la Roma. Rende facili le cose difficili, sembra un altro sport. E ha trovato un ambiente intorno che gli fa bene.