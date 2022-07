Pruzzo: “Dybala? Non può allenarsi tutta l’estate da solo, spero che…”

Le parole dell'ex calciatore su Dybala: "Spero che la Roma entri davvero come concorrenza in questa operazione che sarebbe una ciliegina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "I tempi sono maturi, Dybala deve capire cosa vuole fare. Oggi si legge che anche il Napoli voglia fare un colpo di quelli ad effetto, altrimenti diventa difficile iniziare così un nuovo percorso. Dybala non può stare tutta l'estate ad allenarsi da solo, io spero che la Roma entri davvero come concorrenza in questa operazione che sarebbe una ciliegina sulla torta".