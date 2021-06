Pruzzo: “Florenzi? Ha fatto bene col Psg. Fossi Mourinho io lo terrei”

Le parole dell'ex centravanti: "Florenzi ha fatto bene con il Psg e si merita il posto da titolare in Nazionale. Io fossi in Mourinho un pensierino a tenerlo lo farei"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del futuro di Alessandro Florenzi, esubero della Roma che piace anche all'Inter: "Florenzi ha fatto bene con il Psg e si merita il posto da titolare in Nazionale. Io fossi in Mourinho un pensierino a tenerlo lo farei. Pastore va via? Questa è la migliore notizia degli ultimi mesi. Con lui dovrebbero andar via altri due o tre esuberi".