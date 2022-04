Pruzzo: “Inter-Roma grande partita. I nerazzurri hanno recuperato e ora…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così in vista di Inter-Roma di domani sera: "Credo che l’Inter abbia recuperato nelle ultime partite in campionato ed ora punta allo scudetto. Ai nerazzurri serve vincere contro la Roma e credo abbia tutte le carte in regola per vincere il campionato, sarà una grande partita. La Roma è cresciuta con Mourinho. Mkhitaryan in mediana mi piace molto".