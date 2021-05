Pruzzo: “Inter-Roma simpatica passerella. Un bel 2-2 fa contenti tutti”

Le parole dell'ex centravanti: "Il derby la Roma lo giocherà per la gloria e per salvare il salvabile. Le ha perse tutte, non ha vinto una partita"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha parlato così della sfida di stasera tra i giallorossi e l'Inter: "Inter-Roma sarà una simpatica passarella, con un bel pareggio allargato un 2-2 da far contenti tutti. Il derby la Roma lo giocherà per la gloria e per salvare il salvabile. Le ha perse tutte, non ha vinto una partita. Potrebbe essere un'occasione per l'allenatore per chiudere in maniera dignitosa".