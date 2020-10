Pruzzo: “Inter molto solida, ha aggiunto due titolari. La favorita per lo scudetto? Il Napoli”

L’ex calciatore Roberto Pruzzo ha parlato in un’intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb del mercato e della lotta scudetto: “Il Napoli ha preso Bakayoko e Osimhern ma sono usciti Allan, Milik, Callejon. Questo vale anche per la Juve, tra entrate e cessioni, in particolare quella di Pjanic. Sostituirlo non è semplice. L’Inter è molto solida, ha aggiunto titolari come Vidal e Hakimi. La mia favorita per lo scudetto è comunque il Napoli, in attesa di capire come andrà a finire la vicenda del match con la Juve. Senza ovviamente dimenticare l’Atalanta che si è mossa benissimo“.