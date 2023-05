Pruzzo: “Quello che Mourinho ha fatto in due anni fa zittire i detrattori”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della conquista della finale di Europa League da parte della Roma: "Sofferenza ragionata. La Roma ha fatto una gara di grande attenzione come l'avversario imponeva. Io pensavo che i giallorossi avrebbero fatto di più in attacco con due giocatori sin dall'inizio, ma poi in difesa si è sofferto ma non tantissimo. Quello che Mourinho ha fatto in due anni fa zittire tutti i suoi detrattori. In finale vedo un leggero vantaggio per il Siviglia".