Pruzzo: “Mourinho? Impatto positivo al 100%. Mi sembra che l’ambiente…”

Le parole dell'ex calciatore: "Mourinho? La gente spera in una crescita futura grazie a lui. Sette sconfitte sono troppe ma mi aspetto anche io qualcosa sul mercato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del lavoro di Jose Mourinho in questi primi mesi alla Roma: "L’impatto di Mourinho in questo inizio di stagione positivo al 100%, mi sembra che l’ambiente e i tifosi in particolare l’abbiano promosso. Lui ha riportato la gente allo stadio, 50mila persone in un mercoledì prima del Natale, la gente spera in una crescita futura grazie a lui. Sette sconfitte sono troppe ma mi aspetto anche io qualcosa sul mercato non immediato magari ma più avanti".