Pruzzo: “Mourinho un condottiero: averlo come allenatore è tanta roba”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così della conquista da parte della Roma della finale di Conference League: "Lo stadio di ieri sera mi rende orgoglioso di essere romanista e fa venir voglia di esserlo anche a chi non lo è. Mourinho è un condottiero e averlo come allenatore è tanta roba. La squadra ha giocato bene, quello che volevamo lo hanno fatto. La squadra ha dato sempre l'impressione di esserci, tutti dentro la gara per 90 minuti. L'avversario non era di livello, però li devi battere. Serata fantastica".