Pruzzo: “Non vorrei che Mourinho pensasse di non continuare ad allenare la Roma”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della Roma e delle dichiarazioni rilasciate ieri da Jose Mourinho: "Non vorrei che Mourinho pensasse di non continuare ad allenare la Roma, come alcuni sperano. Io spero che lui rimanga a Roma altri dieci anni. A questa squadra servono due o tre rinforzi di livello".