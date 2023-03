Pruzzo: “Roma? Sono molto preoccupato per il dopo Mourinho perché…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "Ho l'impressione che la Roma sia una squadra più da partita secca, da Coppe, in tema di concentrazione, che fatica ad vere su lungo raggio. Per quello che creato col pubblico Mourinho merita un 10 e lui ha gli arbitri contro. Sono molto preoccupato per il dopo Mourinho".