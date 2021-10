Pruzzo: “Roma? Debacle in EL, bisogna voltare pagina. Preoccupati perché Mou…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito dei giallorossi di Mourinho dopo la sonora sconfitta di Europa League

"E' stata una debacle, devo dire inaspettata per il punteggio finale che potrebbe avere ripercussioni negative sul prosieguo della stagione ma confido nella bravura del tecnico a ricomporre la situazione". Roberto Pruzzo, il Bomber, parla così a Tuttomercatoweb.com all'indomani del gravissimo ko della Roma contro il Bodo Glimt. "Ora servirà far sentire importanti tutti, nonostante Mourinho abbia detto come la pensa su determinati giocatori. Serve voltare pagina e avere la forza di guardare alla prossima partita che non è propriamente facile (col Napoli, ndr)".