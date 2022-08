Pruzzo: “Roma? Da ipocriti parlare di 5/6o posto. Deve giocare per…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Roma: "Bisognerà il meno possibile alzare l'asticella dell'entusiasmo anche se poi inevitabilmente l'acquisto di Dybala, ti porta a pensare giustamente che la squadra vive una situazione differente da un mese fa. Dovranno gestire al meglio queste situazioni. La Roma ha il diritto però di giocare per le prime quattro posizioni: è da ipocriti parlare di quinto o sesto posto. Vedremo come si chiuderà il mercato, ma Mourinho ha in mano la situazione".