Pruzzo: “Sanchez-Dzeko? Operazione senza logica, il cileno resti all’Inter! Icardi…”

Scambio incomprensibile. Così la leggenda della Roma, Roberto Pruzzo, ha definito la trattativa tra l’Inter e i giallorossi per Dzeko-Sanchez: “Ma per favore… Sanchez restasse all’Inter. Un’operazione senza logica, la Roma farebbe solo un favore ai nerazzurri – ha detto a Radio Radio – Il cileno non ha il ruolo di Dzeko, serve solo a togliersi di mezzo il bosniaco. Con Icardi avrebbe avuto un senso, così no. Spero davvero che la trattativa salti definitivamente“.

(Fonte: Corriere dello Sport)