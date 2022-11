Pruzzo: “Togliendo Dybala e Wijnaldum, la Roma è inferiore allo scorso anno”

Le parole dell'ex calciatore: "Le cose non stavano andando male, con Dybala la squadra era terza in classifica"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma: "Sulla storia di Dybala io non mi azzardo, la conosco poco. Togliendo Dybala e Wijnaldum, la Roma è inferiore allo scorso anno. Le cose non stavano andando male, con Dybala la squadra era terza in classifica, ma sul mercato ora la Roma di più non può fare".