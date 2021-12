Pruzzo: “Vlahovic? La Fiorentina stia attenta a dove andrà. E mi dicono che…”

Le parole dell'ex centravanti: "Se Vlahovic ha già trovato l’accordo, la Fiorentina non può fare più niente"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha saltato così del futuro del centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic: "Se Vlahovic ha già trovato l’accordo, la Fiorentina non può fare più niente. C’è un esempio calzante in questo senso: a Chiesa era stato offerto il doppio di quanto era stato offerto dalla Juventus in Inghilterra, ma lui aveva già un accordo e non ha cambiato idea. La Fiorentina deve stare attenta a dove andrà Vlahovic, perché decide il giocatore e non la società. Mi dicono che dei suoi problemi contrattuali non gliene frega proprio niente. La Fiorentina è una buona squadra ma lui è un’iradiddio".