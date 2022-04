L’Equipe – Il Psg vuole vendere gli argentini, Wanda e Icardi “preoccupati”: “Potrebbero…”

Le ultime secondo l'Equipe, in Argentina temono che Icardi e Wanda si debbano trasferire in un'altra città

Wanda Nara e Mauro Icardi lasceranno Parigi? Secondo quanto raccolto dall'Equipe, il PSG potrebbe non rinnovare il contratto dell'ex giocatore dell'Inter. Non solo. Il club francese starebbe pensando a porre fine all'era dei giocatori argentini. Nel gruppo coinvolto ci sarebbero Mauro Icardi, Ángel Di María e Leandro Paredes. Per il Psg è fondamentale conservare il trio composto da Messi, Neymar e Mbappé.

In Argentina sottolineano come la decisione del club francese "potrebbe rappresentare un duro colpo per Mauro Icardi e Wanda Nara, che si erano ambientati perfettamente a Parigi con i figli ben inseriti nelle scuole esclusive della capitale francese". Lo scandalo scoppiato in inverno con il tradimento di Icardi ai danni di Wanda non ha di certo fatto bene all'immagine del giocatore del Psg.