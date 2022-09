Psg, assalto a Skriniar: la posizione dell’Inter non cambia, il giocatore non si muove

Anche nell'ultimo giorno di mercato, il Psg non ha perso le speranze di portare Milan Skriniar sotto la Torre Eiffel. Il presidente Al-Khelaifi in persona sarebbe sceso in campo e avrebbe avuto contatti diretti con Steven Zhang. Ma, secondo quanto sottolinea Sport Mediaset, la posizione dell'Inter non cambia: il giocatore non si muove.