Psg-Basaksehir, ispettore Uefa: “Niente razzismo, negru in romeno non ha connotazioni offensive”

La relazione dell'ispettore Uefa va in soccorso del quarto uomo Coltescu: "Negru in romeno vuol dire nero senza connotazioni offensive"

La relazione dell'ispettore Uefa va in soccorso del referee.

"Niente razzismo, nessuna discriminazione da parte degli arbitri. Perché in romeno 'negru' vuol dire nero senza connotazioni offensive", si legge nella relazione. Relazione che avrà il suo peso in sede di valutazione della Commissione Disciplinare. Secondo la relazione dunque l'espressione fu usata da Coltescu solo per distinguere fra i membri della panchina del Basaksehir chi andava sanzionato