Clamoroso in Champions: sospesa Psg-Basaksehir per un episodio di razzismo

È clamoroso quello che è successo in Champions League. La partita tra Psg-Basaksehir è stato sospesa per un episodio di razzismo. A determinare lo stop gli stessi calciatori. Tutto è accaduto dal 16esimo minuto del primo tempo, quando il viceallenatore del club turco, Webo, è stato espulso dall’arbitro romeno Hategan per aver protestato. Il tecnico accusava il quarto uomo, il romeno Coltescu, di rivolgersi ad alcuni suoi giocatori con l’epiteto di ‘black guys’. Non è servito l’arrivo in campo di Leonardo, direttore sportivo del PSG, perché tutti i giocatori – anche quelli della squadra francese – hanno deciso di lasciare il campo.

L’Uefa ha chiesto che la partita riprenda alle 22 e i giocatori delle due squadre dovranno accettare. Mentre a quanto pare il quarto uomo finirà nella sala var.