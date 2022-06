PSG, caso Icardi: messo alla porta, non accetta offerte da meno di 10 milioni

Una stagione con soli 5 gol segnati, l'ultimo risalente addirittura a dicembre: i numeri di questa 2021/22 inchiodano Mauro Icardi, finito ormai ai margini del Paris Saint-Germain. Il club francese lo ha messo da tempo sulla lista delle cessioni ma, secondo La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino non intende accettare destinazioni non in grado di mantenere il suo attuale stipendio: "In attacco dove c'è da gestire il caso Icardi. L'ex nerazzurro era già stato messo sulla lista delle cessioni dell'ex d.s. Leonardo e il 2022 a zero reti non gioca a suo favore. L'argentino però non sembra disposto a prendere in considerazione offerte che non gli garantiscano lo stesso stipendio da 10 milioni".