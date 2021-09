PSG, è già caso Messi. Icardi gli ruba la scena contro il Lione

Non esattamente da incorniciare il debutto da titolare di Leo Messi in Ligue 1 con la maglia della sua nuova squadra

Mauricio Pochettino sa di essere un allenatore fortunato quest'anno, ma sa anche che non sarà facile gestire lo spogliatoio del PSG. Ieri infatti il tecnico si è trovato già in una situazione poco piacevole. Nonostante le premesse fossero tutte positive: "Doveva essere la grande serata di Lionel Messi, quella del debutto da titolare nella sua nuova casa, da roi del Psg delle star. Anzi da star assoluta, con Neymar e Mbappé a fargli da paggi. Insomma, doveva essere la partita per cominciare a dare un significato coerente all’addio al Barcellona, dopo una vita in blaugrana. Il tutto contro un’avversario di rango come il Lione, nobile di Francia", inquadra la Gazzetta dello Sport.