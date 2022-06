PSG, Donnarumma: “Stagione positiva grazie alla Ligue 1. Non è facile vincere qui”

Per Gigio Donnarumma la prima stagione al PSG è stata comunque positiva. Nonostante la cocente eliminazione dalla Champions League, il portiere si è detto soddisfatto: "E' stato bellissimo vincere il mio primo campionato e farlo col Paris. Ci tenevamo tutti a vincerlo, è il decimo di questo club, per cui sono molto contento. E' stata una stagione importante, purtroppo siamo usciti dalla Champions League, ma vincendo il titolo ci siamo tolti una bella soddisfazione. L'eliminazione in Champions è stata dura da digerire, ma dovevamo andare avanti perché c'era il campionato da vincere. Siamo stati bravi a reagire, la stagione è stata positiva. Ora resettiamo tutto, l'anno prossimo vogliamo vincere più titoli possibili. Non è facile vincere la Ligue 1, ci sono tante squadre dure da affrontare ed è difficile giocare in certi ambienti. Certe partite sappiamo quanto siano state dure per noi, bisogna affrontarle tutte al 100%. Giocare al Parco dei Principi dà una carica ed emozione incredibili".