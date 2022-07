In Francia – Inter, il PSG ha fretta per Skriniar: fissato un prezzo limite

Il Paris Saint-Germain vuole accelerare sul mercato: secondo la stampa francese, infatti, il club parigino punta a chiudere alcune operazioni in entrata prima della partenza per la tournée in Giappone, in programma dal 16 al 27 luglio. In primis quelle riguardanti Gianluca Scamacca e Milan Skriniar, per i quali il PSG vorrebbe fissare dei limiti di spesa.