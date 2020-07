Il Paris Saint-Germain torna al Parco dei Principi (presenti sugli spalti anche alcuni tifosi) per la prima volta dopo la sospensioe dei campionati in Francia. Il club parigino si è sbarazzato senza troppi problemi del Waasland-Beveren, formazione belga, in un test amichevole con quattro tempi da mezz’ora ciasuno terminato 7-0: in gol anche Mauro Icardi, autore del moentaneo 3-0.