Psg, Hakimi criticato dalla stampa francese: per l’ex Inter stagione complicata

Stampa francese non tenera nei confronti dell'esterno marocchino

Mercoledì sera contro il Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League, Achraf Hakimi è sembrato un pesce fuor d'acqua. Lontano parente dal giocatore meraviglioso ammirato con la maglia dell'Inter. Il giorno dopo la gara persa contro i Blancos, la stampa francese non è stata tenera nei confronti del marocchino. Per L'Equipe, Hakimi ha meritato 4. Il quotidiano sportivo indica che "dopo il pareggio del Real Madrid, si è lasciato trascinare come tutti i suoi compagni".