Le10Sport chiede: “Cosa deve fare il PSG con Icardi?”. I tifosi francesi spingono per…

Argomento di stretta attualità in quel di Parigi è ovviamente il futuro di Mauro Icardi. Il Paris Saint-Germain dispone infatti entro il 31 maggio di un diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro per poter trattenere definitivamente il giocatore. Dopo un’ottima prima parte di stagione, il centravanti argentino si è un po’ spento da gennaio in poi, trovando anche meno spazio rispetto all’inizio. Ma i tifosi del club francese non sembrano avere dubbi sul suo futuro: in un sondaggio lanciato da Le10Sport, infatti, la maggior parte dei supporter del PSG ha votato per il riscatto dell’ex Inter, non per forza per poi trattenerlo. Solo il 26% dei tifosi lo rispedirebbe invece a Milano.