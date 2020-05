Per Lautaro Martinez c’è una concorrente in meno: secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Paris Saint-Germain avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta al Toro, lasciando così via libera al Barcellona. Il club parigino si sarebbe reso conto dell’impossibilità di battere i catalani nella corsa all’attaccante dell’Inter, motivo per cui avrebbe deciso di accelerare per il riscatto di Icardi.