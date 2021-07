Le Parisien: “PSG, mercato folle? Ora pressione su Leonardo: deve vendere per 200 mln”

Secondo quanto riporta il quotidiano francese, il club parigino ha previsto un saldo positivo da 200 milioni sul mercato

Marco Astori

Sta facendo molto discutere il mercato faraonico che sta portando avanti il Paris Saint-Germain. Il club francese ha già infatti messo a segno a zero i colpi Donnarumma e Wijnaldum, sta chiudendo Hakimi per 70 milioni dall'Inter e presto chiuderà per Sergio Ramos a 15 milioni di euro a stagione.

Ma ora può arrivare il compito più difficile per Leonardo e la dirigenza, ovvero quello di vendere. Secondo quanto spiega Le Parisien, nel suo piano gestionale il club parigino aveva previsto una stima di vendite per circa 200 milioni di euro: le ambizioni della società sono dunque quelle di realizzare una finestra di mercato in attivo.

Questo, spiega il quotidiano, mette dunque una certa pressione su Leonardo e sull'area tecnica: non sembra essere infatti Kylian Mbappé il designato per coprire questa cifra, ma il direttore sportivo dovrà trovare acquirenti per una dozzina di giocatori da circa 30 milioni di euro ciascuno come Pablo Sarabia, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, e Layvin Kurzawa. Compito dunque non semplice.