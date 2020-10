Tuchel: “Non credo che al PSG arrivi qualcuno Se restassimo così più deboli ma…”

Tra i giocatori accostati al PSG ci sono Skriniar e anche Brozovic per quanto riguarda l’Inter. Ma il club parigino potrebbe non fare altri colpi in entrata. Hanno chiesto a Tuchel, allenatore dei francesi, cosa ne pensa. E lui ha sottolineato: «Sì forse non arriverà nessun altro. Oggi la realtà è questa. Non so se acquisteremo altri giocatori. Se restiamo così, e non sarà impossibile, non smetteremo mai di fare in modo che i giocatori con cui lavoriamo. diano il meglio. Non smetteremo di avere fiducia e giocheremo per vincere. Ma la realtà è che abbiamo una rosa corta. Per una stagione come questa, molto impegnativa, sono preoccupato perché penso che ad un certo punto potremo pagarla. Faremo del nostro meglio per garantire che non sia così. Attenderemo la fine della finestra di trasferimento per parlarne in modo più preciso. Ho ancora fiducia. Se restiamo questi la forza lavoro del gruppo è più debole e dobbiamo dirlo, non abbiamo le stesse qualità. Questo non vuol dire che saremo arrendevoli, faremo del nostro meglio».

(Fonte: parisfans.fr)