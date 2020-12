PSG, con Pochettino rivoluzione a centrocampo: parecchi gli esuberi, cessioni in vista?

Manca ormai soltanto l’ufficialità, ma non sembrano esserci più dubbi: Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore del Paris Saint-Germain. Il tecnico argentino prenderà il posto di Thomas Tuchel, che paga un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Secondo Le Parisien, l’arrivo a Parigi dell’ex Tottenham potrebbe portare grosse novità, in particolar modo per quanto riguarda il centrocampo: Pochettino gioca abitualente con il 4-2-3-1, e al momento nella rosa del PSG ci sarebbero 6 elementi per 2 maglie. Leandro Paredes (in orbita Inter), Danilo Pereira, Marco Verratti, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Julian Draxler: qualcuno è di troppo, e potrebbe partire già a gennaio per non ritrovarsi ai margini del progetto.