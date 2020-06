In Francia – PSG, le risorse finanziarie per Pogba mancano. Leonardo punta un obiettivo Inter

Il Paris Saint-Germain non farà un mercato scintillante. Questo almeno è quanto ha dichiarato in questi giorni il direttore sportivo Leonardo. Il coronavirus ha colpito anche il calcio da un punto di vista economico. France Football però parla del mercato del club parigino e sostiene che il dirigente brasiliano starebbe tenendo sotto occhio anche Paul Pogba, pur specificando che non ha molti margini di manovra a livello finanziario. Si concentrerà molto più probabilmente sulla Serie A e avrebbe messo nel mirino anche Bennacer e Pellegrini, sul quale l’Inter è attenta. Sempre tra i nomi accostati al PSG anche Milinkovic-Savic.

(Fonte: France Football)