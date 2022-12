Inter, il PSG molla Skriniar? Galtier: “Non prenderemo un difensore centrale”

Milan Skriniar non andrà al Paris Saint-Germain. O almeno non a gennaio: Christophe Galtier, tecnico dei parigini, in conferenza stampa ha chiuso all'arrivo di un nuovo difensore centrale: "Non è più un tema di attualità. Abbiamo El Chadaille Bitshiabu (classe 2005, ndr), che ha un enorme potenziale e abbiamo grande fiducia in lui. Scegliere un difensore significherebbe bloccare lo spazio. Il club vuole promuovere i suoi giovani talenti". Una buona notizia per l'Inter, in attesa di raggiungere l'intesa con lo slovacco per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.