Barcellona, il Psg torna su Messi: la proposta del club di Al-Khelaïfi alla Pulce

L'argentino è in scadenza col Barça e ancora non si parla di rinnovo

In Spagna si torna a parlare del futuro di Leo Messi . Il quotidiano Mundo Deportivo rilancia una vecchia idea del Paris Saint-Germain di portare in Francia l'asso argentino e parla di una proposta economica già pronta da parte del club. Il PSG avrebbe fatto pervenire al clan di Messi un'importante offerta finanziaria, con un contratto per due stagioni che può essere esteso a una terza. Il PSG riterrebbe irraggiungibile la propria proposta per il Barça, almeno dal punto di vista economico.

Messi è in scadenza con il club catalano e non ha ancora avviato una trattativa per un possibile rinnovo. Jorge Messi, padre e rappresentante della 'Pulce', è arrivato a Barcellona pochi giorni fa, ma la trattativa per il rinnovo non è ancora iniziata. Il ritorno del presidente Laporta, che ha un ottimo feeling con Messi, potrebbe influenzare la decisione finale del sei volte Pallone d'Oro che, l'anno scorso, disse di voler lasciare il club. Messi è consapevole della situazione del club catalano e, sulla soglia dei 34 anni, antepone gli interessi sportivi a quelli economici, prima di prendere una decisione sul proprio futuro.