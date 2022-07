Il Psg vince la Supercoppa e batte il Nantes 4-0: fischi ad ogni tocco di Hakimi, ecco perché

Il Psg ha vinto la Supercoppa di Francia e ha battuto il Nantes per 4-0 nelle finale giocata a Tel Aviv. Sono andati a segno Messi, Neymar che ha realizzato una doppietta grazie a una punizione e a un rigore, e Sergio Ramos con un colpo di tacco. Come già accaduto nell'edizione del 2021, Achraf Hakimi è stato fischiato praticamente ad ogni tocco di palla dal pubblico di Tel Aviv. Il motivo? In passato l'ex giocatore dell'Inter si è esposto pubblicamente e sui social per la causa palestinese.