Maggiani alla Juve, Pulvirenti: “Preso per pazzo, ma non sbagliavo: l’hanno regolarizzato”

10 anni dopo quell'episodio che tanto fece discutere e arrabbiare il presidente del Catania, Pulvirenti, si ritorna sulla vicenda dell'ex guardalinee Maggiani. Il gol annullato nella partita con la Juventus e la presunta pagina Facebook dell'ex fischietto che ammiccava ai bianconeri fecero urlare allo scandalo. Pulvirenti ha commentato i microfoni di Itasportpress l'ufficializzazione dell'inserimento di Maggiani nell'organigramma della Juventus: "Adesso tutto è compiuto. Finalmente posso dire con un pizzico di ironia che la Juventus ha regolarizzato la posizione di Maggiani. Non mi ero sbagliato ad aver pensato male 10 anni fa e quando dissi in tv che nella pagina Facebook di una società di Maggiani campeggiava lo stemma della Juventus, mi presero per pazzo e immediatamente scattò il deferimento. Oggi sono stato "risarcito". Avevo visto giusto su Maggiani che sicuramente al Massimino con i suoi due errori decise la gara vinta immeritatamente dalla Juventus".