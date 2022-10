Inter, attaccanti a secco da oltre un mese in campionato: Inzaghi attende segnali

L'Inter di Inzaghi, dopo l'entusiasmante vittoria in Champions League contro il Barcellona, è chiamata a dare risposte anche in campionato, dove è reduce dalle deludenti sconfitte contro Udinese e Roma. Chi è chiamato a dare segnali, come scrive La Stampa, sono soprattutto gli attaccanti: "Inzaghi può scegliere in ogni reparto tranne che in attacco dove ha gli uomini contati. Correa è infortunato, Lukaku potrebbe rientrare al Camp Nou partendo dalla panchina. Le punte devono mandare un segnale: in campionato non segnano da oltre un mese, dal gol di Dzeko nel derby. Oggi la missione è affidata alla coppia obbligata Dzeko-Lautaro".