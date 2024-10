Napoli come Juventus e Chelsea nel segno di Antonio Conte? Il popolo partenopeo, col campionato pronto a ripartire dopo la pausa delle nazionali, tifa per un ritorno all'approccio subito vincente del tecnico pugliese, che al primo colpo si e' aggiudicato tre scudetti coi bianconeri e uno coi Blues (mentre all'Inter il titolo è arrivato al secondo anno). Le premesse sono eccellenti, il Napoli, che non disperde energie nelle coppe, è in promettente fuga, con un vantaggio che può lievitare prima degli scontri diretti.