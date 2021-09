“Ripartiamo Insieme”, evento della Fondazione Pupi per festeggiare i suoi 20 anni

L'ex capitano nerazzurro e la moglie si occupano da venti anni dei bimbi argentini meno fortunati: riprendono gli eventi della loro associazione solidale

All’ingresso un omaggio per i partecipanti. Il menù è a cura dello Chef Pasquale D’Ambrosio. Per informazioni e prenotazioni: 338.3833189 - info@fondazionepupi.org. La Fondazione specifica anche che per accedere all'evento è necessario essere in possesso del Green Pass che certifica il completamento della vaccinazione contro il coronavirus.