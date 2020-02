Carnival cocktail party, il 25 febbraio nuovo evento della Fondazione Pupi

La Fondazione Pupi è ormai una realtà consolidata a Milano. E con le sue iniziative continua da anni a dare una mano ai bambini meno fortunati dell’Argentina, il Paese che ha dato i natali a Zanetti e a sua moglie Paula. I due, che ormai sono italianissimi nel cuore, contano ancora una volta sull’appoggio dei loro sostenitori.

L’associazione dell’ex capitano dell’Inter ha organizzato l’ennesimo evento di beneficenza. Appuntamento a martedì 25 Febbraio, dalle ore 19, allo Sheraton Milano San Siro (in via Caldera, 3) per un aperitivo a favore della Fondazione. “Una serata di giochi e intrattenimento. Un’occasione per stare insieme e divertirsi. E se ti presenti con una maschera di Carnevale riceverai un regalo speciale“, scrive la Fondazione.

Per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione. Questi i contatti: