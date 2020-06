Ex Inter, al Reading arriva un’offerta per Puscas che fa discutere i tifosi

Ha giocato nell’Inter tra il 2013 e il 2015, poi nell’estate del 2019 – dopo una serie di prestiti in squadre italiane – è stato ceduto al Reading, per una cifra vicino ai 10 mln. Ora su George Puscas si sarebbe fiondato il Fenerbahce. Il noto club turco avrebbe fatto però un’offerta importante al giocatore sull’ingaggio ma al club inglese avrebbe offerto intorno a 5 mln.

La cifra ha fatto preoccupare e discutere i tifosi della società che milita in Championship, la seconda divisione inglese. In tanti hanno risposto che quella offerta “è uno scherzo”, “non possono offrire la metà di quanto lo abbiamo pagato”, “dovrebbero offrire qualcosa di più ragionevole”. “Vorrei incassare da questo giocatore almeno 10-15 mln di sterline minimo, compreso di bonus, non la metà di quanto lo abbiamo pagato”; “Una volta ho offerto 10 mila sterline per una Ferrari e ho promesso che l’avrei sempre mantenuta al meglio, piena di carburante…”.

(Fonte: footballleagueworld.co.uk)