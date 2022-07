Puyol: “Sanchez, talento incredibile. Mi piacerebbe che tornasse al Barcellona”

Carles Puyol, ex difensore e leggenda del Barcellona, in Cile nell'ambito del rilancio della piattaforma Scotiabank Fútbol Club, in conferenza stampa allo stadio Los Nogales di Estación Central ha parlato di Alexis Sanchez, attaccante dell'Inter e suo ex compagno di squadra: "È uno dei giocatori più talentuosi con cui abbia mai giocato. Con lavoro e disciplina sono convinto che possa dare un grande contributo nel club che rappresenta. Non dipende da me, ma vorrei che Alexis avesse l'opportunità di tornare a giocare per il Barcellona. Ha vissuto momenti molto belli e altri anche duri. Avevamo un ottimo rapporto in gruppo, è molto giocoso, vicino, si è inserito velocemente in squadra. È molto divertente e ho un grande affetto per lui".