Qatar 2022, girone F: Marocco e Croazia agli ottavi di finale, Belgio eliminato

Termina qui il Mondiale dei belgi, che non vanno oltre il pareggio per 0-0 contro i vice campioni del mondo in carica

Finisce qui il Mondiale del Belgio, che non va oltre lo 0-0 contro la Croazia: i vice campioni del mondo in carica conquistano il pass per gli ottavi di finale. Nell'altra gara del girone F il Marocco batte anche il Canada e chiude al primo posto: pratica già archiviata nel primo tempo con le reti di Ziyech e di En Nesyri, l'autogol di Aguerd non riapre il match.