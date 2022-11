Qatar 2022, infortunio per Benzema: salta l’esordio e il Mondiale è a rischio

Karim Benzema rischia di non giocare ai Mondiali. Il giocatore francese, vincitore dell'ultimo Pallone d'oro, si è fatto male nell'ultimo allenamento e ha un problema alla coscia. Serviranno esami strumentali per certificare l'entità esatta del problema ma i media francesi spiegano che sicuramente non ci sarà nella gara d'esordio di martedì contro l'Australia.