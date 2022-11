Qatar 2022, Croazia-Belgio è la sfida Brozovic-Lukaku: i bookie puntano su…

Le quote della sfida ai Mondiali in Qatar tra Croazia e Belgio con due calciatori dell'Inter tra i protagonisti attesi

Ultima chiamata per la generazione d'oro del Belgio, a rischio eliminazione ai Mondiali in Qatar. Il crollo con il Marocco impone ai Diavoli Rossi i tre punti contro la Croazia nell'ultimo turno del girone F, visto che anche il pareggio metterebbe in seria discussione il passaggio agli ottavi. L'obiettivo è però in salita secondo i bookmaker, sul cui giudizio pesano le prime due prestazioni dei belgi e la situazione esplosiva nello spogliatoio: il «2» è in effetti a quota sostanziosa, e va dal 2,67 di Planetwin365 al 2,70 di Snai.