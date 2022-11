Repubblica – Qatar 2022, caso tifosi finti: girano con maglie di squadre diverse

Smascherati in Qatar gruppi di presunti tifosi di varie nazionali che in realtà vengono tutti dalla stessa regione

Se ne sono accorti un po' tutti ormai. Qatar 2022 è pieno di tifosi i cui tratti non sembrano coincidere troppo con quelli soliti degli abitanti dei vari Paesi di cui indossano la maglia. E allora è scoppiato il caso, smascherato anche da Repubblica.

Si legge sull'edizione odierna: "L’ombra di un caso riempie più del pubblico gli stadi di Doha. Il Mondiale arabo è a corto di tifosi. Ce ne sono, sì: ma non abbastanza. Aspettative deluse, dati ufficiali che cercano di smentire la realtà, ma restano negli occhi le immagini di spalti che si svuotano a metà secondo tempo. Mentre l’Argentina cade contro i sauditi, le strade limitrofe, nel centralissimo Msheireb, sono deserte. Un bar che trasmette la partita è vuoto. Fino a una decina di giorni fa erano tantissimi. Tifavano Francia, Brasile e Argentina, ma non erano tifosi veri.

Oggi si mimetizzano meglio, tra migliaia di persone venute per applaudire davvero la loro squadra. Sulla metro rossa, lunedì sera, incontriamo alcuni ragazzi. Hanno lo stesso equipaggiamento di sciarpa, bandiera indossata come un mantello, maglia da gioco (contraffatta), ma di quattro squadre diverse: Portogallo, Francia, Argentina e Brasile. Parlano la stessa lingua, vengono dalla stessa regione, forse dall’India o dal Nepal, come la stragrande maggioranza di chi vive a Doha".