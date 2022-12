Qatar 2022, Croazia-Brasile apre i quarti: Brozovic sfida la Seleçao

Le probabili formazioni del primo quarto di finale dei Mondiali in Qatar: Brozovic in campo dall'inizio contro i verdeoro

Ci siamo! Dopo due giorni di stop, i Mondiali in Qatar tornano in scena con i primi due quarti di finale. Alle 16 scendono in campo la Croazia di Dalic, che ha avuto la meglio sul Giappone ai calci di rigore, e il Brasile di Tite, qui grazie al successo schiacciante sulla Corea del Sud nella prima gara della fase a eliminazione diretta.