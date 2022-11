Qatar 2022, le formazioni di Arabia Saudita-Messico: Lozano dal 1′

Le scelte di Renard e Martino per l'ultima gara del Gruppo C dei Mondiali in Qatar: tridente per la 'Tricolor'

Alessandro De Felice

Il programma del secondo giorno del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali in Qatar si chiude con le sfide Polonia-Argentina e Arabia Saudita-Messico.

Tutto ancora aperto nel Gruppo C, con tutte le quattro squadre in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

Dopo la vittoria storica sull'Argentina, l'Arabia Saudita di Renard va a caccia del secondo successo per garantirsi il pass alla fase ad eliminazione diretta. Il Messico, invece, ha bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione, in attesa di buone notizie dall'altra sfida del raggruppamento.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al-Owais, Al-Ghannam, Al-Amri, Tambakti, Al-Bulayhi; Al-Hassan, Abdulhamid, Kanno; Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari. Ct. Renard

MESSICO (4-3-3): Ochoa; Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo; Chavez, Alvarez, Pineda; Vega, Martin, Lozano. Ct. Martino