Qatar 2022, le quote degli interisti per gli ottavi di finale

I nerazzurri che si giocheranno gli ottavi sono Denzel Dumfries e Stefan De Vrij (Paesi Bassi), Lautaro Martinez (Argentina) e Marcelo Brozovic (Croazia)

Andrea Della Sala

Torino, 2 dicembre 2022 - Archiviata la fase a gironi, la rassegna intercontinentale entra finalmente nel vivo con gli incontri tra le migliori sedici del mondo. Fra i sei interisti chiamati in Qatar dalle rispettive selezioni, quattro sono ancora in corsa per conquistare la Coppa. Il Belgio di Romelu Lukaku torna clamorosamente a casa, mentre resta l’attesa per l’ultima partita del Camerun, con André Onana che rimane comunque escluso dalla rosa. I nerazzurri che si giocheranno gli ottavi sono Denzel Dumfries e Stefan De Vrij (Paesi Bassi), Lautaro Martinez (Argentina) e Marcelo Brozovic (Croazia).

Chi di loro potrà continuare a sognare? Ecco le previsioni dei bookies.

Dumfries e De Vrij sfidano McKennie e Dest - Ad aprire il programma degli ottavi di finale, ci sarà un incontro tra due compagini che in questo Mondiale non hanno ancora assaporato il gusto amaro della sconfitta. Da una parte i Paesi Bassi, vincitori senza troppe difficoltà del Gruppo A, dall’altra gli Stati Uniti, qualificati come secondi nel Gruppo B dietro all’Inghilterra. Secondo Betclic, gli Orange partono con i favori del pronostico, con quota vittoria nel tempo regolamentare a 1.97 (a 1.95 su Sisal). Il pari è dato a 3.13, mentre un successo degli uomini di Gregg Berhalter è indicato a 4.12. Dentro questo match ci sarà anche un po’ di derby d’Italia, con Dumfries e De Vrij (quest’ultimo ancora in attesa di esordire), che si troveranno di fronte lo juventino Weston McKennie e il milanista Sergiño Dest. La quota passaggio turno di Betclic è data a 1.43 per la squadra di Van Gaal e a 2.49 per gli statunitensi.

Argentina in crescita, Lautaro cerca risposte - Dopo l’inizio shock con la sconfitta contro l’Arabia Saudita, l’Albiceleste ha cambiato decisamente marcia, battendo Messico e Polonia e conquistando quindi il primo posto nel Gruppo C. Agli ottavi, si troverà di fronte una delle sorprese della competizione, l’Australia, capace di eliminare la più quotata Danimarca e la Tunisia e di piazzarsi seconda nel Gruppo D, dietro alla Francia. Secondo Betclic, però, i “Socceroos” avranno vita dura contro gli uomini di Scaloni, dati come strafavoriti con quota vittoria a 1.19, mentre la quota qualificazione è a 1.05. Il pareggio è quotato a 6.05, mentre un clamoroso successo australiano è indicato a 15.75 (a 15.00 su Sisal), con quota passaggio del turno a 6.65. Tra gli argentini, ce n’è uno che ancora fatica a entrare fra i protagonisti della competizione, ossia Lautaro Martinez, che spera di riuscire finalmente a sbloccarsi.

Croazia, occhio all’incognita Giappone - Qualificata come seconda nel Gruppo F dietro al sorprendente Marocco, la Croazia di Marcelo Brozovic approda agli ottavi di finale con la consapevolezza di aver eliminato una delle candidate al successo finale, il Belgio di “Big Rom”. Ora, per i ragazzi di Dalic, si prospetta una sfida sulla carta favorevole, ma contro un avversario capace di vincere un girone di ferro con Spagna, Germania e Costa Rica. Parliamo ovviamente del Giappone, che secondo Betclic farà in ogni caso molta fatica ad approdare ai quarti: la vittoria è infatti data a 3.75 (stessa quota su Sisal), con quota qualificazione a 2.36, mentre i croati sono dati favoriti per il successo, a 2.02, e per il passaggio del turno, a 1.48. Un pareggio è indicato invece a 3.13.